Kayseri'de Feci Kaza: 2 Ölüm, 1 Yaralı

Kayseri'de Feci Kaza: 2 Ölüm, 1 Yaralı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 27 Mayıs'ta öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Andaç (23) idaresindeki 38 AN 822 plakalı otomobil ile Arda Ökce (20) yönetimindeki 38 AK 297 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Andaç, olay yerinde hayatını kaybetti, Ökce ve yanındaki kişi, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ökce de kurtarılamadı. Mustafa Andaç'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Hacılar ilçesinde toprağa verildi. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Andaç'ın kullandığı otomobil ile Ökce'nin kullandığı otomobilin kafa kafaya çarpıştığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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