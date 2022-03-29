Kayseri'de fabrikadaki kazada bir işçi yaşamını yitirdi - Haberler

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Kayseri'de fabrikadaki kazada bir işçi yaşamını yitirdi

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de fabrikadaki kazada bir işçi yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ambalaj fabrikasında bir işçi, plaka kalıp kesme makinesine ayar yaparken yaşanan kazada hayatını kaybetti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ambalaj fabrikasında bir işçi, plaka kalıp kesme makinesine ayar yaparken yaşanan kazada hayatını kaybetti.

Kayseri Serbest Bölge 4. Cadde'de bir ambalaj fabrikasında çalışan Alper D. (32), plaka kalıp kesme makinesine ayar yaptığı sırada kullandığı aparatın kolunun çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Alper D'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kayseri, işçi, Güncel, Haberler

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