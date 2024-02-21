Kayseri'de fabrikada işçinin kafası yük asansörüne sıkışarak hayatını kaybetti
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ambalaj fabrikasında çalışan işçinin kafası yük asansörüne sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'de bir fabrikada yük asansörüne kafası sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi 42. Cadde'de bir ambalaj fabrikasında çalışan N.E.R'nin kafası, yük asansörüne sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, N.E.R'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.