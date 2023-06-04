Kayseri'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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Kayseri'de çelik kapı üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'de çelik kapı üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 41. Cadde'de çelik kapı üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel