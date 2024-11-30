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Kayseri'de Fabrika Yangınında 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Fabrika Yangınında 3 İşçi Hayatını Kaybetti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangında 3 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan, olayın ardından yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti ve bakanlığın konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiğini açıkladı.

(ANKARA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında 3 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 işçimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Yaralı işçimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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