Kayseri'de Fabrika Yangınında 3 İşçi Hayatını Kaybetti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangında 3 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan, olayın ardından yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti ve bakanlığın konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiğini açıkladı.
(ANKARA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında 3 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 işçimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.
Yaralı işçimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz."