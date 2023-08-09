Kayseri'de koltuk üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Polis ve sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Kayseri'de fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

KAYSERİ - Kayseri'de koltuk üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde üzerinde bulunan koltuk üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor.