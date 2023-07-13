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Kayseri'de fabrika işçilerini taşıyan servis araçları çarpıştı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 14 kişi hafif yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 14 kişi hafif yaralandı.

Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda fabrika işçilerini taşıyan minibüsle midibüs çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 14 kişi, hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Fatih Sultan Mehmet Kayseri Güncel Haberler

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