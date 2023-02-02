Kayseri'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de çelik halat ve kablo üretimi yapılan fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'de çelik halat ve kablo üretimi yapılan fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. caddede çelik halat ve kablo üretilen fabrikanın bahçesindeki atık kabloların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri OSB itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler fabrikanın üretim ve depo birimlerine ulaşmadan söndürüldü.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.