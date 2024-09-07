Kayseri'de Fabrika Bahçesinde Av Tüfeğiyle Öldürülen Kadının Cenazesi Toprağa Verildi

Kayseri'de, eski arkadaşı tarafından çalıştığı fabrikanın bahçesinde av tüfeğiyle vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de çalıştığı fabrikanın bahçesinde dün tartıştığı arkadaşı M.B. tarafından tüfekle öldürülen 3 çocuk annesi H.G'nin (43) cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesinde yapılan otopsi işleminin ardından Hulusi Akar Camii'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından cenaze Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, kadının ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Aynı iş yerinde çalışan M.B'nin, H.G'yi rahatsız ettiği için daha önce işten çıkarıldığı, olay günü de görüşme talebini reddeden kadının peşinden giderek fabrika bahçesinde tüfekle öldürdüğü öğrenildi.

Öldürülen kadının daha önce bu kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, "silahla tehdit" ve "ısrarlı takip"ten suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de dün H.G, çalıştığı fabrikanın bahçesinde tartıştığı eski arkadaşı M.B. tarafından öldürülmüş, olayın ardından kaçan şüpheli yakalanmıştı.