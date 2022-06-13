Kayseri'de evlilik yıl dönümünü vadide kutlayan çiftin iteklediği araç uçurumdan yuvarlandı Kayseri'nin Talas ilçesinde, evlilik yıl dönümlerini vadi kenarında kutlayan çiftin bozulduğu için itekledikleri otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kayseri'nin Talas ilçesinde, evlilik yıl dönümlerini vadi kenarında kutlayan çiftin bozulduğu için itekledikleri otomobil uçurumdan yuvarlandı. İddiaya göre, sürücü M.Ş. ile eşi A.Ş. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için Derevenk Vadisi'ne gitti. Otomobili yol kenarına park eden çift, bir süre kayalıklardan vadi yatağını izledi. Daha sonra araçlarına binen çift, çalışmayan otomobili itekleyerek çalıştırmak istedi. Uçuruma doğru ilerleyen otomobilin direksiyonuna geçerek durdurmaya çalışan M.Ş'nin çabası sonuç vermedi. M.Ş'nin son anda indiği araç, uçuruma yuvarlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. AA / Ergün Haktanıyan - Güncel Tragger Kayseri Talas Güncel Haberler

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