Kayseri'de evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Develi ilçesi Bakırdağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde yaşayan A.M'nin evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı.

Şüpheli H.H. ve arkadaşlarının bulunduğu otomobil, Şahmelik Mahallesi'nde durduruldu.

Bölgedeki 4 evden çeşitli eşyalar ve bahçe malzemeleri çaldıkları iddiasıyla H.H. ile A.D, Ş.K. ve U.G. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.