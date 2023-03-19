Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kayseri'de evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Develi ilçesi Bakırdağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde yaşayan A.M'nin evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı.

Şüpheli H.H. ve arkadaşlarının bulunduğu otomobil, Şahmelik Mahallesi'nde durduruldu.

Bölgedeki 4 evden çeşitli eşyalar ve bahçe malzemeleri çaldıkları iddiasıyla H.H. ile A.D, Ş.K. ve U.G. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title