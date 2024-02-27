Kayseri'de 1 Kilodan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kayseri'de polis tarafından bir evde yapılan operasyonda, 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gülük Mahallesi'nde uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, bir adreste arama yaptı. Yapılan aramada, 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ve 360 gram esrar ile alüminyum folyo bulundu. Operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de polis tarafından bir evde 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik Gülük Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ve 360 gram esrar ile alüminyum folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı J.I'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.