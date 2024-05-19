Kayseri'de evinde rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde rahatsızlanan kişi yaşamın yitirdi.
Sahabiye Mahallesi Fevzi Fevzioğlu Caddesi'ndeki 2 katlı binanın birinci katında yaşayan M.E. rahatsızlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede M.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
M.E'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.