Kayseri'de evinde kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Jandarma ekipleri operasyonda 17 kök kenevir bitkisi, 235 gram kubar esrar ve 62 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde kenevir yetiştiren zanlı, gözaltına alındı.
Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.K'nin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda ikamette, 17 kök kenevir bitkisi, 235 gram kubar esrar ve 62 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel