Kayseri'de evinde doğurduğu bebeğin ölümüne neden olan kadına hapis cezası
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Kayseri'de evinin tuvaletinde doğurduğu bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadın 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı duruşmada hazır bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. İddiaya göre, bebeğin gömülü olduğu arazi köpeği gezdiren bir kişi tarafından fark edilerek polise ihbarda bulunmuştu.
Kayseri'de evinin tuvaletinde doğurduğu bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadın 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık N.B. (34) katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu. Duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.
Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, N.B'ye "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
İddiaya göre, nişanlısından hamile kalan N.B, 1 Şubat'ta evlerinin tuvaletinde doğurduğu erkek bebeğinin göbek bağını makas ile kesmiş, bir gün sonra hayatını kaybeden bebeğini evinin önündeki araziye gömmüştü.
Köpeğini gezdiren bir kişinin cesedi fark edip polise ihbarda bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada anne gözaltına alınmıştı.