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Kayseri'de evinde doğurduğu bebeğin ölümüne neden olan kadına hapis cezası

Kayseri'de evinin tuvaletinde doğurduğu bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadın 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı duruşmada hazır bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. İddiaya göre, bebeğin gömülü olduğu arazi köpeği gezdiren bir kişi tarafından fark edilerek polise ihbarda bulunmuştu.