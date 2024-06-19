Kayseri'de Evde Ölü Bulunan Kişi İçin Soruşturma Başlatıldı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Aile yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen durum üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ülkeli Sokak'taki bir apartmanın 10'uncu katında yaşayan A.G'nin (57) hareketsiz halde yattığını gören aile yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen A.G.'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.