Kayseri'de evde kenevir bitkisi ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir evin bahçesinde 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.