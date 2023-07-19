Kayseri'de ev satma vaadiyle 20 kişiyi 11,5 milyon TL dolandıran 6 kişi yakalandı (2)
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3 KİŞİYE EV HAPSİ CEZASIKayseri'de, sosyal medya üzerinden ev satma vaadiyle 20 kişiyi toplam 11,5 milyon TL dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen C.D., Y.A. ve K.E.'ye çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası verildi.
3 KİŞİYE EV HAPSİ CEZASI
Kayseri'de, sosyal medya üzerinden ev satma vaadiyle 20 kişiyi toplam 11,5 milyon TL dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen C.D., Y.A. ve K.E.'ye çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Güncel