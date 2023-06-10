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Kayseri'de etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Kayseri'de etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Güncel Haberler

Kayseri'de sağanak nedeniyle yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kayseri'de sağanak nedeniyle yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde akşama doğru başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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