Kayseri'de estetik ameliyatı sonucu ölüm soruşturması başlatıldı

Kayseri'de bir kadının estetik ameliyatı olduğu hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Burun, elmacık kemiği ve kulaklarından estetik ameliyatı olmak için kentteki bir kamu hastanesine 11 Mart'ta giden ve operasyondan 5 gün sonra hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Ahu Gültekin'in (42) yakınları, ihmal iddiasıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.