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Kayseri'de eski sevgilisini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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Kayseri'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı öldüren Gökhan Çatbaş'a tutuklu yargılandığı davada hiçbir indirim maddesi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ailenin avukatı ve anne-baba, kararı değerlendirdi ve adaletin yerini bulduğunu belirtti.

KARAR SONRASI AÇIKLAMA YAPTILAR

Kayseri'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldüren Gökhan Çatbaş'a (22) tutuklu yargılandığı davada hiçbir indirim maddesi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin ardından, anne Tuğba ve baba Akın Çoban ile avukatları Betül Özbek ve Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, adliye önünde basın açıklaması yapıp, kararı değerlendirdi. Ailenin avukatı Betül Özbek, "1 yıllık hukuk mücadelemizin sonuna geldik. Neticesinde istediğimiz sonucu elde ettik" diye konuştu.

'KIZIMIN KANI ASFLATLARDA KALMADI'

Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğba Çoban, "Çok sevinçliyim. Bunlar sevinç gözyaşları. Adalet yerini buldu. Kızımın kanı asfaltlarda kalmadı. Polise, savcıma, avukatıma güvendim. Benim yavrumun kanını asfaltta bırakmadılar. Karşı tarafa hiçbir tahrik yapmadan adaletli bir şekilde savunmamızı yaptık. Sonucumuz çok güzel oldu. Biz, bir insana silah doğrultacak kişiler değiliz. Ben kızımın kanının karşılığını adaletle aldım" dedi.

'ÖBÜR DÜNYADA İKİ ELİM YAKASINDA OLACAK'

Akın Çoban ise "Tüm avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Kanla beslenen insanlar değiliz. Devletimize güveniyorduk. İlk günden beri 'Allah'ın adaleti daha büyük' dedik. Buradaki hesabımız dürüldü. Mahşerdeki o toplantıya herkes katılacak. Öbür dünyada iki elim yakasında olacak. Hakkımı helal etmiyorum. Kızımın kanı elhamdülillah yerde kalmadı. İlk günden beri ciğerim yanıyor. Ben, bir babayım. Bu yaşta evlat acısı yaşadım. Şu Erciyes'in karını getirin, ciğerime basın sönmez ama ağırlaştırılmış müebbet beni rahatlattı. Kızım belki geri gelmeyecek ama verilen karar beni rahatlattı. Kızımın katili de gün yüzü görmeyecek. Bir insan sevinir mi? Seviniyor. Şimdi 100 kilometre yol gidip Nevşehir'de kızımın mezarında müjdeli haberi vereceğim" diye konuştu.

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse de "Cezasız kalmaması için uğraştık. Bugün verilen karar, kamuoyunu tatmin eden bir karar olmuştur. Bu karar nedeniyle de yargıya teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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