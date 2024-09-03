Kayseri'de eski sevgilisini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

KAYSERİ'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldüren Gökhan Çatbaş (22), tutuklu yargılandığı davada indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 13 Eylül'de saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş kaçtı. Edanur Çoban, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Edanur Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Gökhan Çatbaş hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Gökhan Çatbaş ile Edanur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuğba Çoban, babası Akın Çoban ve avukatları salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Tuğba Çoban, "Kızımın sanık ile tanıştığını 10 gün önce öğrendim. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Acısının çok büyük olduğunu belirten Akın Çoban ise "Kızım katledileli tam 357 gün oldu. Kızımın kafasından 17 saçma çıktı. Baba olarak ciğerim yanıyor. Erciyes'in karını getirip, ciğerime bassanız bu yangın sönmez. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

SANIK: TOPLUMA KAZANDIRILMAK İSTİYORUM

Beraatini ve tahliyesini istediğini söyleyen sanık Gökhan Çatbaş da "Hayatımda hiç suç işlememiş birisiydim. Bana; 'Hayatında birini öldüreceksin' deseler, hayatta inanmazdım. Yeniden topluma kazandırılmak istiyorum. Beni de dışarıda bekleyen sevdiklerim ve ailem var. Türk adaletinin affına sığınıyorum. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Gökhan Çatbaş'ı, 'Tasarlayarak kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Karar sonrası Edanur Çoban'ın bazı yakınları sevinç çığlıkları atarken, bazıları da sinir krizi geçirdi.