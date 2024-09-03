Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de eski sevgilisini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı öldüren Gökhan Çatbaş, tutuklu yargılandığı davada indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında sanık ve mağdurun ailesi hazır bulundu. Sanık, topluma kazandırılmak istediğini söyledi.

KAYSERİ'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldüren Gökhan Çatbaş (22), tutuklu yargılandığı davada indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 13 Eylül'de saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş kaçtı. Edanur Çoban, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Edanur Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Gökhan Çatbaş hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Gökhan Çatbaş ile Edanur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuğba Çoban, babası Akın Çoban ve avukatları salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Tuğba Çoban, "Kızımın sanık ile tanıştığını 10 gün önce öğrendim. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Acısının çok büyük olduğunu belirten Akın Çoban ise "Kızım katledileli tam 357 gün oldu. Kızımın kafasından 17 saçma çıktı. Baba olarak ciğerim yanıyor. Erciyes'in karını getirip, ciğerime bassanız bu yangın sönmez. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

SANIK: TOPLUMA KAZANDIRILMAK İSTİYORUM

Beraatini ve tahliyesini istediğini söyleyen sanık Gökhan Çatbaş da "Hayatımda hiç suç işlememiş birisiydim. Bana; 'Hayatında birini öldüreceksin' deseler, hayatta inanmazdım. Yeniden topluma kazandırılmak istiyorum. Beni de dışarıda bekleyen sevdiklerim ve ailem var. Türk adaletinin affına sığınıyorum. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Gökhan Çatbaş'ı, 'Tasarlayarak kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Karar sonrası Edanur Çoban'ın bazı yakınları sevinç çığlıkları atarken, bazıları da sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Güncel Hukuk Suç

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba, Dikey Süpürge... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ... HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak?
title