Kayseri'de eski sevgilisini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı

KAYSERİ'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) iş çıkışı pompalı tüfekle vurarak öldüren Gökhan Çatbaş (21) hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, ifadesine yer verilen olayın görgü tanığı S.T., silah sesini duyunca camdan dışarı baktığını belirterek, "Elinde av tüfeği vardı. Sırtına doğru tepeden ateş ediyordu. Geriye doğru 2-3 adım attı. Yerden bir şey aldı. Tekrar yaklaşıp 'öl lan' diyerek küfür ve hakaret ederek kafasına doğru ateş etti" dedi.

Olay, 13 Eylül'de saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Gökhan Çatbaş'ı, Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalayıp, Kayseri'ye getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çatbaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazandığı, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Edanur Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenledi. Sanık Gökhan Çatbaş hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

'ÖL LAN DİYEREK KAFASINA ATEŞ ETTİ'

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen olayın görgü tanığı S.T., evinin olay yerine yakın olduğunu anlatarak, "Silah sesi duydum. Önce torpil patlatıyorlar sandım. Camdan dışarı baktım. Sırtında bavula benzer askılı çantası olan birisini gördüm. Elinde av tüfeği vardı. Sırtına doğru tepeden ateş ediyordu. Geriye doğru 2-3 adım attı. Yerden bir şey aldı. Tekrar yaklaşıp 'öl lan' diyerek küfür ve hakaret ederek kafasına doğru ateş etti. Soğukkanlı şekilde tüfeği çantasına koyup karşı tarafa geçti. Sonra 112'yi aradım" dedi.

'OLAYI TASARLAMADIM'

Gökhan Çatbaş'ın, nöbetçi mahkemede verdiği ifadeye de yer verilen iddianamede cinayeti işlediği pompalı tüfeği çantayla getirdiğini anlatarak, "Olay sırasında alkolün etkisindeydim. Bana hakaret etti. Gözüm döndü ve ateş ettim. Olayı tasarlamadım, tüfeği yanımda getirmemin sebebi de intihar etmek içindi. Edanur'u öldürmek istemedim. Edanur ayrılmak istediği için olay günü son bir kez onunla konuşmak için gittim. Hakaret edince gözüm döndü" dedi.

Sanık Gökhan Çatbaş 21 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.