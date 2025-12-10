Haberler

Kayseri'de üniversite öğrencisi eski eşini öldüren zanlı hakkında iddianame hazırlandı

Kayseri'de üniversite öğrencisi Meliha Keskin'i tüfekle öldüren eski eşi Ferhat K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Olayla ilgili detaylar ve zanlının ifadesi kaydedildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Ekim 2025'te Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü öğrencisi 3 çocuk annesi Meliha Keskin'i (39), eğitim gördüğü fakülte önünde tüfekle öldüren eski eşi Ferhat K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

İddianame, Kayseri Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianamede ifadesine yer verilen zanlı Ferhat K, Keskin ile 10 yıl evli kaldıktan sonra 2022 yılında boşandıklarını ifade etti.

Ruhsatsız tüfeği 2 yıl önce köyde kullanmak amacıyla bir internet sitesinden aldığını iddia eden şüpheli, olayda kullandığı aracı da köye gitmek için kiraladığını öne sürdü.

Keskin'i oturduğu evden çıkarken gördüğünü anlatan Ferhat K, ifadesinde şunları kaydetti:

"Meliha'yı evden çıkıp taksiye binerken gördüm. Çocukları tek başına bıraktığı için 'Neden çocukları tek bırakıyorsun?' diye sormak amacıyla takip ettim. Fakülteye girdi, ben de '10 dakikalık işim var' diyerek içeri girdim. Meliha, kameriyeye doğru gitti. Orada da 3-4 erkek vardı. Yanlarında silah olabileceğini düşünerek tüfeği bagajdan alıp yanlarına doğru gittim. Beni görünce panikleyip, korktular. Bağırmaya başladıklarında da elimdeki tüfek bir anda ateş aldı."

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
