Kayseri'de Eski Eşi Tarafından Tüfekle Vurulan Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralandı

Kayseri'de Eski Eşi Tarafından Tüfekle Vurulan Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralandı
Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin, eski eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olay sonrası ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli otomobiliyle kaçmaya çalıştıktan sonra trafik polisleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin, fakülte binasının öğrenci girişinde eski eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
