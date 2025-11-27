Haberler

Kayseri'de Eski Arkadaşını Tüfekle Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de Eski Arkadaşını Tüfekle Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de A.A., eski arkadaşı Ebru Kekilli'yi tüfekle öldürdü. Olayın ardından A.A., tutuklanırken eşi P.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ebru Kekilli, hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de eski arkadaşı Ebru Kekilli'yi (36) tüfekle öldüren A.A. (41) tutuklandı. A.A.'nın olay yerine birlikte gittiği eşi P.A. (40) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. ile eşi P.A., işe gitmek için evinin dışında servis bekleyen Ebru Kekilli'nin yanına gitti. A.A. ile Kekilli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A., tüfekle evli ve 2 çocuk annesi Ebru Kekilli'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kekilli, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ebru Kekilli'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Kekilli'nin cenazesi ailesi tarafından teslim alınıp Talas ilçesi Dedeoğlu Camisi'ne getirildi. Kekilli, kılınan cenaze namazının ardından Zincidere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, gözaltına alınan A.A. ve eşi P.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, P.A.'ya ise yurt dışına çıkma yasağı verilip adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca A.A.'nın Ebru Kekilli ile daha önce yaşadıkları bir olaydan dolayı mahkemelik oldukları, A.A.'nın Kekilli'ye tazminat ödediği öğrenildi. Kekilli'nin A.A. tarafından bir süre önce tehdit edildiği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.