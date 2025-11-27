Haberler

Kayseri'de Eski Arkadaşını Tüfekle Öldüren Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de eski arkadaşı Ebru Kekilli'yi tüfekle öldüren A.A. tutuklandı. Olay, tartışma sonrası yaşandı. A.A.'nın eşi P.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ'de eski arkadaşı Ebru Kekilli'yi (36) tüfekle öldüren A.A. (41) tutuklandı. A.A.'nın olay yerine birlikte gittiği eşi P.A. (40) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. ile eşi P.A., işe gitmek için evinin dışında servis bekleyen Ebru Kekilli'nin yanına gitti. A.A. ile Kekilli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A., tüfekle evli ve 2 çocuk annesi Ebru Kekilli'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kekilli, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ebru Kekilli'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Kekilli'nin cenazesi ailesi tarafından teslim alınıp Talas ilçesi Dedeoğlu Camisi'ne getirildi. Kekilli, kılınan cenaze namazının ardından Zincidere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, gözaltına alınan A.A. ve eşi P.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, P.A.'ya ise yurt dışına çıkma yasağı verilip adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca A.A.'nın Ebru Kekilli ile daha önce yaşadıkları bir olaydan dolayı mahkemelik oldukları, A.A.'nın Kekilli'ye tazminat ödediği öğrenildi. Kekilli'nin A.A. tarafından bir süre önce tehdit edildiği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
Osimhen Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak

Taraftarın beklediği haber geldi: Derbide...
Başkan açıkladı! Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor

Başkan açıkladı! İkisi de aynı takıma gidiyor
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Ankara Adliyesi'nde korku dolu anlar! Duruşmadan çıkan iki aile birbirine girdi

Duruşmadan çıkan bıçağına davrandı, 5 yaralı var
Papa Leo'nun Türkiye ziyareti logosu paylaşıldı! Her birinin anlamı ayrı dikkat çekici

Papa'nın Türkiye ziyareti logosu paylaşıldı! Her biri dikkat çekici
AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı! Kabinin altından...

AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı! Kabinin altından...
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı

Ülkeyi karıştıran iddia! Görüntülere yanıt cezaevi yönetiminden geldi
Derbiyi yönetecek hakemi günler öncesinden tahmin etti

Derbiyi Yasin Kol'un yöneteceğini günler öncesinden bildi
GSM hattı aboneliğinde yeni dönem başlıyor! Düzenleme Meclis'e sevk edildi

Telefon sahipleri dikkat! Düzenleme Meclis'te, yeni dönem başlıyor
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.