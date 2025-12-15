Haberler

Eşinin eve dönmesini isteyen koca, rast gele ateş açtı; gözaltına alındı

Güncelleme:
Kayseri'de, eşinin evden gitmesine öfkelenen D.U., oturduğu apartmanın önünde tüfekle rastgele ateş açtı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve D.U., ikna edilerek gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, eşinin evden gitmesine öfkelenen ve tüfekle rastgele ateş açan D.U., polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşinin evi terk etmesine sinirlenen D.U., eşinin yeniden eve dönmesini isteyerek, oturduğu apartmanın önünde tüfekle rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin çabası sonrası D.U. ikna edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
