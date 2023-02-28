Kayseri'de eşinin bileziklerini zorla aldığı iddia edilen koca hakim karşısında Güncel Haberler Kayseri'de eşinin bileziklerini zorla aldığı öne sürülen kocanın yargılanmasına başlandı. Kayseri'de eşinin bileziklerini zorla aldığı öne sürülen kocanın yargılanmasına başlandı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık M.P, müşteki eşi H.P. ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık M.P. savunmasında, yağma suçunu işlemediğini, eşini darbetmediğini öne sürerek, beraatini istedi. Müşteki H.P. ise eşinin kolundaki bilezikleri zorla alıp geri vermediğini ve kendisine tokat attığını söyledi. Eşinin ailesinin, üzerine tapulu evi kocasına vermesini istemesi nedeniyle aralarının bozulduğunu anlatan H.P, eşini sevdiğini ve kendisinden şikayetçi olmadığını belirtti. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanığın "yağma" suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi. Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Kaynak: AA / Güncel Kayseri Güncel Haberler

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