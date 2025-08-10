Kayseri'de Eşini Vuran Adam Kendini De Vurdu

KAYSERİ'de, eşi Onur Karakaya tarafından tabancayla vurularak öldürülen Neşe Karakaya, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaförü Onur Karakaya ile eşi Neşe Karakaya arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Onur Karakaya, evdeki tabancasıyla eşi Neşe Karakaya'ya peş peşe ateş etti. Neşe Karakaya kanlar içinde yere yığılırken, eşi bu kez namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Neşe Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Onur Karakaya da yaşamını yitirdi.

Neşe Karakaya'nın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Karakaya için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Neşe Karakaya'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Neşe Karakaya, İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Onur Karakaya'nın cenazesinin, otopsi işlemleri için morgda bulunduğu öğrenildi.