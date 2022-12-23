Kayseri'de eşini darptan yargılanan kadına para cezası

KAYSERİ'de tartıştığı eşi M.D.'yi darbettiği gerekçesiyle hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açılan tutuksuz sanık Sevil D., 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, 27 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre; M.D. ile eşi Sevil D. aile meseleri nedeniyle tartıştı. Çıkan kavgada Sevil D., eşi M.D.'yi darbetti. Şikayet sonrası tamamlanan soruşturmada Sevil D. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; tutuksuz sanık Sevil D. ile şikayetçi eşi M.D. ve taraf avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Sevil D., "Eşim sinir krizi geçirerek, kendini öldürmeye kalktı. 'Beni sevmiyorsan kendimi öldüreceğim' dedi. Ben de KADES uygulaması ile polis çağırdım. 1 yıldır ayrı yaşıyorduk. Kendisini darbetmedim, suçsuzum" dedi. M.D. ise "Beni darbetti, şikayetçiyim" diyerek şikayetini yineledi. Mahkeme hakimi, Sevil D.'yi 'basit yaralama' suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.