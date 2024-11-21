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Kayseri'de ERVA Spor Kulübü Açılışı Gerçekleşti

Kayseri'de ERVA Spor Kulübü Açılışı Gerçekleşti
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Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında Kayseri'de açılışı yapılan ERVA Spor Kulübü, gençleri zararlı alışkanlıklardan koruma hedefini benimsiyor. Vali Gökmen Çiçek, sporda ve sanatta gençlerin destekleneceğini vurguladı.

Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, "Nobel Expo & KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Kulübü"nün açılışı yapıldı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek, ERVA açılışlarının bayram havasında yapıldığını belirtti.

Kayseri'deki ERVA'lara destek verenlere teşekkür eden Vali Çiçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biliyorsunuz gençlerimizi tuzağa düşürmek isteyenler var, zehir tacirleri var, gençlerimizi yarı yolda eğitim çalışmalarında onlara tuzak kurmak isteyenler var. Emniyetimiz, jandarmamız, gençlerimize tuzak kurmak isteyenlere devletimizin demir yumruğunu vuracaklar dedik. Bugün hamdolsun Kayseri'de emniyetimiz, jandarmamız yaptığı operasyonlarla onları ait oldukları yere gönderiyorlar. Gençlerimizi tuzağa düşürmek isteyenlerin yeri cezaevleri. Bizde hiçbir gencimizi tuzağa düşürmemek adına, sporda, sanatta, ilim yuvalarında yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah ERVA Spor Okulumuzda bugünden itibaren burada çiçekler açtıracağız. Burada yetişen sporcularımız bizi gururlandıracak, şampiyonluklar getirecekler."

Vali Çiçek konuşmasının devamında, "Bizim bir gencimizi bile feda etme lüksümüz yok. O yüzden burada yetişecek sporcu arkadaşlar, sorumlu arkadaşlar sorumluluğunuzun büyüklüğünü bilin çünkü ERVA Spor Okulları bir meydan okumadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Nobel Expo & KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Kulübü'nün açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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