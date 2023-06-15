Kayseri'de ERVA Projesi'nin yıl sonu şenliği yapıldı
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Kayseri Valiliği himayesinde kurulan Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi (KAYDEM) tarafından öğrencilere yönelik uygulanan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında yıl sonu şenliği düzenlendi.
Kayseri Valiliği himayesinde kurulan Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi (KAYDEM) tarafından öğrencilere yönelik uygulanan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında yıl sonu şenliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki şenlikte, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmenleri kısa müzik dinletisi sundu.
ERVA Projesi'nin uygulandığı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 35 pilot okulun yıl boyu gerçekleştirdiği projeler burada sergilendi.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel