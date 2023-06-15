Üye Girişi
Haberler
Kayseri'de ERVA Projesi'nin yıl sonu şenliği yapıldı

Kayseri'de ERVA Projesi'nin yıl sonu şenliği yapıldı

Güncel Haberler

Kayseri Valiliği himayesinde kurulan Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi (KAYDEM) tarafından öğrencilere yönelik uygulanan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında yıl sonu şenliği düzenlendi.

Kayseri Valiliği himayesinde kurulan Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi (KAYDEM) tarafından öğrencilere yönelik uygulanan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında yıl sonu şenliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki şenlikte, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmenleri kısa müzik dinletisi sundu.

ERVA Projesi'nin uygulandığı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 35 pilot okulun yıl boyu gerçekleştirdiği projeler burada sergilendi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Kayseri Valiliği Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title