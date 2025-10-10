Haberler

Kayseri'de Eroin Taşıyan Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yapılan yol kontrolünde, mide ve bağırsaklarında eroin bulunan İran uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada toplam 884 gram eroin ve 4 gram morfin ele geçirildi.

Kayseri'de mide ve bağırsaklarında kapsül şeklinde eroin bulunan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları sonucunda Kocasinan ilçesi Beydeğirmeni Mahallesi'ne kurulan yol kontrol noktasında durdurulan takside arama yapıldı.

İran uyruklu M.R'nin üzerinde, midesinde ve bağırsaklarında 85 kapsül şeklinde toplam 884 gram eroin ve 4 gram morfin ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Taraftarların performans beklediği Talisca bakın nelerle uğraşıyor

Taraftar kahrolmuş kimin umurunda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı

Kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
Taraftarların performans beklediği Talisca bakın nelerle uğraşıyor

Taraftar kahrolmuş kimin umurunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.