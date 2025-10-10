Kayseri'de Eroin Taşıyan Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de yapılan yol kontrolünde, mide ve bağırsaklarında eroin bulunan İran uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada toplam 884 gram eroin ve 4 gram morfin ele geçirildi.
Kayseri'de mide ve bağırsaklarında kapsül şeklinde eroin bulunan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları sonucunda Kocasinan ilçesi Beydeğirmeni Mahallesi'ne kurulan yol kontrol noktasında durdurulan takside arama yapıldı.
İran uyruklu M.R'nin üzerinde, midesinde ve bağırsaklarında 85 kapsül şeklinde toplam 884 gram eroin ve 4 gram morfin ele geçirildi.
Gözaltındaki şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel