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Kayseri'de Erdemlerimizle Varız Projesi Kapsamında 38. Spor Kulübü Açıldı

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Kayseri Valiliği tarafından başlatılan ERVA projesi kapsamında Kayseri Sanayi Odası tarafından Kocasinan İlçesi Yeşil Mahalle'de KAYSO ERVA Spor Kulübü açıldı. Açılışa birçok kamu kurumu ve kuruluş temsilcisi, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmalarda gençlerin sahipsiz bırakılmayacağı ve spor etkinlikleriyle bir araya getirileceği vurgulandı.

Kayseri Valiliğince başlatılan "Erdemlerimizle Varız" (ERVA) projesi kapsamında 38'inci spor kulübü açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından Kocasinan İlçesi Yeşil Mahalle'de yaptırılan KAYSO ERVA Spor Kulübü'nün açılışına Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Çiçek, Kayseri'nin hiçbir mahallesinde, hiçbir sokağında gençleri sahipsiz bırakmayacaklarını, gençleri spor etkinlikleriyle bir araya getireceklerini belirtti.

Gençliği zinde tutmak için mücadele ettiklerini anlatan Çiçek, "Biz gençliğimizi zinde tutmaya çalışırken en az bizim kadar da gençliğimizi tuzaklara çekmek için mücadele edenler var. Biz savaş veriyoruz. Sosyal medya üzerinden, iletişim kanalları üzerinden birtakım tuzaklarla çocuklarımızı bizlerden, ailelerinden koparmak için mücadele veriyorlar. Karşılarında hiç durmadan mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar da spor kulübünün hayırlı olmasını diledi.

KAYSO Başkanı Büyüksimitçi ise Vali Çiçek'in öncülüğünde başlatılan ve devam eden bu projede sanayiciler olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla spor kulübünün açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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