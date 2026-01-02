Haberler

Kayseri'den Erciyes'e giden yollar ulaşıma açıldı

Kayseri'de yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Erciyes kara yolu, yol temizleme çalışmaları sonrası tekrar trafiğe açıldı. Ekipler, ulaşımın kesintisiz sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Erciyes kara yolu trafiğe açıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şehir merkezinden Erciyes'e giden yollar dün olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatılmıştı.

Ekiplerin yol temizleme çalışması sonucu ulaşıma kapanan Erciyes ile kent merkezi arasındaki kara yolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Ulaşımın aksamaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
