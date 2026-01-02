Kayseri'den Erciyes'e giden yollar ulaşıma açıldı
Kayseri'de yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Erciyes kara yolu, yol temizleme çalışmaları sonrası tekrar trafiğe açıldı. Ekipler, ulaşımın kesintisiz sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şehir merkezinden Erciyes'e giden yollar dün olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatılmıştı.
Ekiplerin yol temizleme çalışması sonucu ulaşıma kapanan Erciyes ile kent merkezi arasındaki kara yolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.
Ulaşımın aksamaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel