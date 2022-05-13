Kayseri'de 'Erciyes Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri "Erciyes Huzur Uygulaması" kapsamında hırsızlık vakalarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenebilmesi, şüphelilerin yakalanabilmesi ile suça konu eşyaların elde edilebilmesine yönelik kent genelinde uygulama yaptı.

Metruk binalar, şüpheli şahıslar, çalıntı oto ile çalıntı eşyaları taşıyabileceği değerlendirilen taşıtlar üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Uygulamada 5 bin 385 şahıs ve 1845 araç sorgulanırken 23 araması bulunan şüpheli yakalandı.

Trafik denetiminde toplam 42 bin 172 lira ceza uygulandı.