Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda 2 Dağcı Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanan 3 kişilik gruptan Ahmet K. ve Belgin G'nin üzerine kaya parçaları düştü. Yaralı dağcılar, kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda üzerlerine kaya parçası düşen 2 dağcı yaralandı.

Erciyes Dağı'na tırmanan 3 kişilik gruptan Ahmet K. ve Belgin G'nin üzerine kaya parçaları düştü.

Durumu fark eden diğer grup üyesi, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timi, UMKE, Yesevi Hareketi Derneği Arama Kurtarma ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, 3 bin 650 rakımlı Şeytan Deresi mevkiinde yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından yaralı dağcıları bulunduğu yerden kurtararak Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapısı'na getirdi.

Dağcılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Ahmet K'nin emekli, Belgin G'nin ise Isparta'da diş teknisyeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Erciyes Kayseri Kurtarma Kaza Spor Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ekonomist Timothy Ash'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak

Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak

 Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

 İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title