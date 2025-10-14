Kayseri'de eniştesini tabancayla vurup araçla ezen sanık yeniden hakim karşısında

Kayseri'de eniştesini tabancayla vurup kaçarken kullandığı araçla ezen ve 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın, istinafın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yener K, maktul Serkan Temel'in müşteki babası Kemal Temel, tarafların yakınları ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık Yener K, kurulu bir düzeni bulunduğunu ve kimseye zararının olmadığını savundu.

Birçok kez hakkında şikayette bulunduğu maktulün kendisini darbettiğini öne süren sanık, olayı planlayarak yapmadığını iddia etti. Yener K, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini istedi.

Bu sırada maktulün sanığa tepki gösteren kız kardeşleri, polis ekiplerince salondan çıkarıldı.

Müşteki baba Kemal Temel ise sanık ve kız kardeşinin oğluna kumpas kurduğunu iddia etti.

Oğlunun olaydan bir gün önce sanık ve kız kardeşi tarafından darbedildiğini öne süren Temel, Türk adaletine güvendiğini, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Yener K'nin, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Maktulün kardeşi Nazan Temel, adliye çıkışında gazetecilere, sanığın ağabeyini silahla vurup üzerinden araçla geçtiğini belirterek, verilen cezayı az bulduklarını söyledi.

Olay ve dava süreci

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde, 3 Mart 2024'te Yener K. ile eniştesi Serkan Temel arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, eniştesine tabancayla ateş açan Yener K, olay yerinden kaçarken kullandığı araçla Temel'i ezmiş ve ölümüne neden olmuştu.

Kasten öldürme suçundan hakkında dava açılan sanık Yener K, 24 Ekim 2024'te görülen karar duruşmasında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, "haksız tahrik indiriminin eksik uygulandığı" gerekçesiyle kararı hukuka aykırı bulup, dosyayı yeniden incelenmek üzere Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.