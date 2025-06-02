Kayseri'de Eniste Cinayeti: Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Kayseri'de Eniste Cinayeti: Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü
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Kayseri'nin Develi ilçesinde H.K., tartıştığı eniştesi İsmail Sınırtepe'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından H.K. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde H.K., tartıştığı eniştesi İsmail Sınırtepe'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. H.K. ile eniştesi İsmail Sınırtepe arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada H.K., eniştesi İsmail Sınırtepe'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, İsmail Sınırtepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan H.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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