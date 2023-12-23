Kayseri'de engelliler için özel yüzme havuzu tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde engellilerin tedavisinde kullanılacak kapalı yüzme havuzunun tamamlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireylerin eğitim ve tedavi ihtiyaçlarına cevap verecek yüzme havuzu hazır hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, özel çocuklar için özel çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak hayır duası aldığımız ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'mizdeki özel çocuklarımız için özel çalışmaları sürdürüyoruz. Yavrularımız hizmetlerin her zaman en özeline layık. Özel gereksinimli bireylerin eğitim ve tedavi ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve uluslararası standartların üzerine çıkabilmek için özel gereksinimli öğrencilere hizmet vermeye başlayacak olan havuzu şehrimize kazandırdık."

Havuzun, onay sürecinin ardından hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.