Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü çalışmaları sonucunda 12 bin 320 kişi sorgulandı

Kayseri'de Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 bin 320 kişinin sorgusu yapıldı. Çalışmalar sonucunda çalıntı araçlar ve suçlularla ilgili işlemler gerçekleştirildi.

Kayseri'de Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 12 bin 320 şahsın sorgusu yapıldı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 12 bin 320 şahıs ve 5 bin 776 araç kaydı sorgulanarak, 3 çalıntı oto, 3 yakalama hacizli araca işlem yapıldı. Çalışmalarda 28 faili meçhul olay aydınlatıldı, 23 faili firar şahıs yakalandı.13 şahıs çeşitli suçlardan adli makamlara sevk edildi, 3 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 27 aranan şahıs yakalandı, 27 bakaya işlemi yapıldı, 5 kayıp şahıs bulundu. 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak, 4 hırsızlık şüphelisi yakalanıp, 2 şüpheli tutuklandı. 24 şahsa Kabahatler Kanunu'na muhalefet etmekten toplam 50 bin 568 TL idari işlem yapıldı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 14 fişek, 3 adet sahte 200 TL banknot, 6,63 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 faili meçhul kaybolmuş veya hata ile ele geçmiş eşya üzerinde rasarruf olayı aydınlatılarak, kayıp para ve eşyalar sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ