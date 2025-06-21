Kayseri'de Emeklilere Spor Daveti

Kayseri'de Emeklilere Spor Daveti
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, kent merkezindeki emeklilere yönelik düzenlediği etkinlikle jimnastik yaptırdı. Spor AŞ ekipleri, kafeteryada emeklilere spor yapma çağrısında bulunarak etkinlikte keyifli anlar yaşattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ekipleri, kent merkezindeki vatandaşları spora davet ederek jimnastik yaptırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ ekipleri, emekli vatandaşlara yönelik keyifli bir etkinliğe imza attı.

Emekliler kafeteryasını ziyaret eden Spor AŞ personeli, vatandaşlara "Bugün sizlerle spor yapmaya geldik. Hepinizi spora davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

Çağrıya katılan kafeterya misafirleri, Spor AŞ ekibinin koordinesinde jimnastik hareketleri yaptı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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