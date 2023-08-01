Kayseri'de Elektrikli Şöminede Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, elektrikli şömine içine gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda elektrikli şömine içine gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda T.N.'nin, İstanbul'dan Kayseri'ye, otobüs aracılığıyla uyuşturucu getirdiği bilgisi alındı. Bunun üzerine şüphelinin otomobilini takibe alan ekipler, aracı Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada, elektrikli şömine içine gizlenmiş 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan T.N., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)