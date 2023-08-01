Kayseri'de Elektrikli Şöminede Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir aracın içerisinde bulunan elektrikli şömine içerisinde 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi elektrikli şömine içerisine zula yaparak, şehirlerarası otobüs firmaları aracılığıyla Kayseri'ye sokacakları bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda; bir aracın içerisinde bulunan elektrikli şömine içerisinde 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi; elektrikli şömine içerisine zula yaparak, şehirlerarası otobüs firmaları aracılığıyla Kayseri'ye sokacağı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda; T.N. isimli şahsın kullanmış olduğu araç Himmetdede Mahallesi'nde durduruldu. Yapılan arama sonucunda, araç içerisinde bulunan elektrikli şömine içerisine zulalanmış halde 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

T.N. ekipler tarafından gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ