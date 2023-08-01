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Kayseri'de Elektrikli Şöminede Gizlenmiş 3 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kayseri'de jandarma ekipleri, İstanbul'dan temin edilen metamfetaminin elektrikli şömine içine zula yapılarak şehirlerarası otobüs firmaları aracılığıyla Kayseri'ye gönderildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, zanlının kullandığı otomobilde yapılan aramada elektrikli şömineye saklanmış 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri, elektrikli şömineye gizlenmiş 3 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan temin edilen metamfetaminin elektrikli şömine içine zula yapılarak şehirlerarası otobüs firmaları aracılığıyla Kayseri'ye gönderildiği bilgisi üzerine çalıma başlattı.

Ekipler, zanlı T.N'nin kullandığı otomobili Himmetdede Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada elektrikli şömineye saklanmış 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

İstanbul Jandarma Kayseri Güncel Haberler

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