Kayseri'de elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler

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Kayseri'de elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Kayseri'de elektrikli bisikletler çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de elektrikli bisikletler çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 elektrikli bisiklet, 3 tekerlekli araba, elektrikli süpürge, bebek mama masası ve set üstü ocak hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hırsızlığın olduğu iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli T.S'yi (43) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Bisiklet, Kayseri, Güncel, Haberler

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