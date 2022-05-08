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Kayseri'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, elektrik akımına kapılan bir kişi yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, elektrik akımına kapılan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki D.K, Karatay Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı D.K, Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kayseri, Güncel, Haberler

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