Kayseri'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, elektrik akımına kapılan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki D.K, Karatay Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı D.K, Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.