Kayseri'de elektrik akımına kapılan 11 yaşındaki çocuk yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evlerinin çatısında oynarken elektrik akımına kapılan 11 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evlerinin çatısında oynarken elektrik akımına kapılan 11 yaşındaki çocuk yaralandı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hür Sokak üzerinde müstakil evlerinin çatısında oynayan 11 yaşındaki S.Ö, elektrik kablosuna teması sonucu akıma kapıldı.
Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine S.Ö. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğunun durumunun iyi olduğu ellerinde yanık oluştuğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel