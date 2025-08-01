Kayseri'de Ehliyetsiz Sürücünün Kazası: Aydınlatma Direğine Çarpma
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı.
Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda F.Ş'nin (17) kullandığı 38 AJT 665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü F.Ş, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yola devrilen aydınlatma direği ise görevliler tarafından kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel